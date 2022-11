Stand: 25.11.2022 13:36 Uhr Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Hehlen

Bei einem Brand in einer Wohnung in Hehlen im Landkreis Holzminden ist am Donnerstagabend ein 55-Jähriger ums Leben gekommen. Das Feuer war im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Ein 28-Jähriger wurde durch die Feuerwehr gerettet. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und sucht nun nach der Ursache des Feuers.

