Stand: 04.01.2023 16:52 Uhr Licht aus: Goslar schaltet nachts Straßenbeleuchtung ab

In Goslar wird die Straßenbeleuchtung ab Donnerstag nachts abgeschaltet. Die meisten Lampen bleiben dann von 1 Uhr bis 4 Uhr aus. Ausgenommen davon sind laut einer Mitteilung der Stadt Goslar aber Bereiche der Fußgängerzone sowie Bereiche am Bahnhof und am Krankenhaus. Auch an Zebrastreifen sollen die Straßenlaternen weiterhin an bleiben. Die Nacht-Abschaltung wurde vom Rat der Stadt beschlossen, um Energie zu sparen. Sie ist zunächst befristet bis Ende 2023, dann soll neu entschieden werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Strom Energiekrise Energie