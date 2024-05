Wegen Denkmalschutz: Aus für Welthaus-Pläne in maroder Mühle

Stand: 16.05.2024 06:44 Uhr

Die Arbeitsgemeinschaft Welthaus will ihr Konzept nicht mehr in der Stockleffmühle in Göttingen umsetzen. Denkmalschutzauflagen stünden dem Raumkonzept entgegen. Die Stadt ist von dem Aus überrascht.