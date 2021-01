Sendedatum: 30.01.2021 16:00 Uhr Lehre: Einfamilienhaus brennt nieder - Ursache unklar

In Lehre (Landkreis Helmstedt) ist in der Nacht zu Sonnabend ein Einfamilienhaus in Brand geraden. Nachbarn bemerkten Flammen im Dachstuhl des unbewohnten Gebäudes und alarmierten umgehend Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Die Feuerwehr war bis zum Mittag im Einsatz - das freistehende Wohnhaus brannte dennoch bis auf die Grundmauern ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300.000 Euro. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgehommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich unter (05351) 521 -0 zu melden.

