Stand: 04.03.2022 07:43 Uhr Landkreis Wolfenbüttel: Traktorfahrer stirbt bei Unfall

Auf der Bundesstraße 79 zwischen Roklum und Mattierzoll (Landkreis Wolfenbüttel) ist am Donnerstag ein Treckerfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Laster nahezu ungebremst von hinten auf den Traktor auf. Der 58 Jahre alte Landwirt wurde dadurch aus dem Fahrzeug geschleudert und starb. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war bis in den Abend hinein gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.03.2022 | 06:30 Uhr