Stand: 04.07.2023 07:59 Uhr Landkreis Göttingen schränkt wegen Dürre Wasserentnahme ein

Der Landkreis Göttingen beschränkt jetzt die Entnahme von Wasser durch eine Allgemeinverfügung. Bis Ende September darf nur mit Sondererlaubnis Wasser aus Fließgewässern gepumpt werden, teilte der Landkreis mit. Auch das Abpumpen von Grundwasser aus privaten Brunnen ist nicht erlaubt. Gärten, Fußballplätze und öffentliche Grünanlagen dürfen nur am Morgen oder abends besprengt werden, weil das Wasser sonst in der Sonne verdunsten könnte. Der Landkreis Göttingen begründet die Maßnahmen mit der anhaltenden Trockenheit. Trotz der zuletzt teilweise heftigen Regenfälle seien die Wasserstände in den Fließgewässern im Landkreis Göttingen niedrig. Die Böden seien überwiegend noch zu trocken, eine Grundwasserneubildung finde kaum statt. Aufgrund der Wetterprognose sei von einer weiteren Verringerung der Wasserstände auszugehen. Bereits Mitte Juni hatten der Kreis Peine und die Stadt Salzgitter die Wasserentnahme wegen Trockenheit eingeschränkt.

