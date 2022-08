Stand: 04.08.2022 08:59 Uhr Land gibt 400.000 Euro für neue Sporthalle in Northeim

Das Land Niedersachsen unterstützt den Bau einer neuen Sporthalle in Northeim mit 400.000 Euro. Am Mittwoch wurde ein entsprechender Förderbescheid überreicht. Das Geld kommt aus dem Sportstättensanierungsprogramm, das landesweit mit 100 Millionen Euro ausgestattet ist. Die neue Halle soll die Schuhwallhalle ersetzen, in der unter anderem die Handballer des Northeimer HC spielen. Weil die Halle für Bundesligaspiele 50 Zentimeter zu kurz ist, geht der Spielbetrieb seit Jahren nur per Sondergenehmigung. Die Gesamtkosten für den Neubau wurden auf etwa 18 Millionen Euro geschätzt.

