Stand: 27.05.2024 08:23 Uhr Trinkwasser in Braunschweig wird vorübergehend härter

Die Wasserhärte in Braunschweig steigt von Montag, 27. Mai 2024, vorübergehend in den Bereich hart. Wie der Versorger BS Energy mitteilte, muss eine große Trinkwasserleitung, die Wasser aus dem Harz nach Braunschweig bringt, repariert werden. Der Versorger BS Energy bezieht das Wasser deshalb bis Freitag, den 7. Juni 2024 über eine andere, Ende 2023 gebaute Leitung von Avacon Wasser und das Wasserwerk Bienroder Weg in Braunschweig. Einschränkungen bei der Wasserversorgung soll es den Angaben zufolge nicht geben.

