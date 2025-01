"Komplett weiße Winterlandschaft" lockt viele in den Harz Stand: 05.01.2025 14:21 Uhr Pünktlich zum ersten Januarwochenende ist der Winter im Harz angekommen. Es liegen einige Zentimeter Schnee, am Wurmberg wird künstlich nachgeholfen. Die Ski-Pisten sind zu - aber zum Rodeln reicht es.

"Es ist eine komplett weiße Winterlandschaft", sagte Fabian Brockschmidt, Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn am Sonntagmittag. Zehn Zentimeter Schneehöhe bieten die Hänge in Braunlage und in anderen Bereichen im Harz zu diesem Zeitpunkt - was zahlreiche Schneebegeisterte angelockt hat.

Schneekanonen im Einsatz - Pisten geschlossen

Für Schneewanderungen und Schlittenfahrten reichen die Bedingungen. Skifahrer kommen allerdings noch nicht auf ihre Kosten - alle Pisten sind auch am Sonntag geschlossen. Dabei wird bereits kräftig nachgeholfen: Schneilanzen und Schneekanonen sind am Hexenritt seit Freitag im Einsatz, um die Pisten zu präparieren. Die Wetteraussichten dürften dies erschweren: Im Verlaufe des Sonntags sollen die Temperaturen steigen und Regen wird erwartet. Für Schlittenfahrer im Harz hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) positive Nachrichten. "Ganz wegtauen wird der Schnee nicht", sagte ein DWD-Mitarbeiter am Sonntag. Demnach könnte in den oberen Lagen und auf dem Brocken der Schnee liegen bleiben. In den niederen Höhen und Braunlage wird die weiße Pracht hingegen bis auf wenige Zentimeter wegtauen - so die Prognose.

Andere Betreiber halten sich noch zurück

Weitere Informationen Schnee im Harz: Webcams zeigen, wohin ein Ausflug lohnt Ob Skifahren, Rodeln oder Langlauf: Zahlreiche Webcams in verschiedenen Höhen und Orten zeigen, wo im Harz Schnee liegt. (03.01.2025) mehr

Wurmbergseilbahn-Betriebsleiter Brockschmidt hofft, dass er den Kunstschnee mit Hilfe von Vereisung bis zum nächsten Wochenende halten kann. Dann soll es wieder kälter werden. Die Betreiber am Wurmberg informieren online darüber, wann die Pisten genutzt werden können. Andere Betreiber waren zurückhaltender: Am Bocksberg in Goslar-Hahnenklee und am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg wurde wegen der wechselhaften Temperaturen auf den Einsatz von Schneekanonen verzichtet. Frühestens ab dem 10. Januar wolle man damit starten, hieß es dort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.01.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Der Harz