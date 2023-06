Stand: 23.06.2023 12:41 Uhr Köder mit Rattengift ausgelegt: Junger Hund stirbt, weitere verletzt

In Schöningen (Landkreis Helmstedt) haben unbekannte Täter in mindestens vier Fällen mit Rattengift versetzte Fleischköder ausgelegt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin starb dadurch ein einjähriger Hund, drei weitere wurden verletzt. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen dem 19. Mai und dem 14. Juni. Die Polizei bittet alle Hundebesitzer in der Gegend auf Spaziergängen sehr aufmerksam zu sein und bei einem Vergiftungsverdacht unverzüglich einen Tierarzt aufzusuchen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer (05352) 95 10 50 entgegen.

