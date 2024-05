Stand: 31.05.2024 08:14 Uhr Nach Explosion von Biogasanlage: Arbeiter stirbt in Klinik

Nach dem Brand in der Biogasanlage in Hevensen, einem Stadtteil von Hardegsen im Landkreis Northeim, ist einer der schwer verletzten Arbeiter gestorben. Der Mann starb bereits vor einer Woche an schwersten Brandverletzungen im Krankenhaus, teilte Göttingens Oberstaatsanwalt Andreas Buick am Freitag dem NDR mit. Der zweite verletzte Arbeiter liege weiter in der Klinik. Wie es zur Explosion und dem anschließenden Feuer in der Biogasanlage am 14. Mai kommen konnte, ist weiter unklar. Das Ermittlungsverfahren laufe, so Buick. Ob ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet werde, könne er nicht sagen. Bei Arbeitsunfällen würden die Umstände immer untersucht. Dazu sollen zeitnah die Ermittlungsakten geprüft werden. Über den Tod des Arbeiters berichtete zuerst das "Göttinger Tageblatt".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.05.2024 | 08:30 Uhr