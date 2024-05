Stand: 31.05.2024 07:37 Uhr Nach 100 Jahren: Peiner Traditionsunternehmen PUT vor dem Aus

Das Unternehmen Peiner Umformtechnik (PUT) steht kurz vor der Schließung. Die letzten Aufträge würden noch abgearbeitet, Ende August könnte der Hersteller von Spezialschrauben nach mehr als 100 Jahren schließen, sagt Insolvenzverwalter Rainer Eckert. Ein Investor sei abgesprungen, so Eckert. Bis Freitag sollten die 200 Beschäftigen fristgemäß die betriebsbedingte Kündigung erhalten. Die IG Metall Salzgitter Peine hofft noch, dass es weitergeht. Es gebe einen ständigen Austausch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), so Markus Hulm von der IG Metall. Es werde sich bemüht, doch noch Geldgeber zu finden. Die Peiner Umformtechnik hatte sich auf Schrauben für Windanlagen spezialisiert. Durch die Flaute in der Branche sanken auch bei PUT die Umsätze, so Hulm.

