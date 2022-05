Klima-Aktivisten kleben sich auf Straße in Braunschweig fest

Stand: 30.05.2022 13:02 Uhr

Eine Gruppe von Umweltschützern hat am Montagmorgen eine Haupt-Verkehrs-Achse in Braunschweig für knapp zweieinhalb Stunden blockiert. Die Aktivisten hatten sich am Asphalt festgeklebt.