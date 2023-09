Stand: 25.09.2023 15:20 Uhr Kletterer stürzt an Marienwand im Harz ab und stirbt

Ein 64-Jähriger ist beim Klettern im Harz abgestürzt und gestorben. Der Mann sei am Sonntagmittag mit Sicherung an der Marienwand im Okertal südlich von Goslar geklettert, teilte die Polizei am Montag mit. Vermutlich rutschte er demnach beim Setzen einer Sicherung ab. Der Kletterer sei zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Seine Verletzungen waren den Angaben zufolge so schwer, dass er trotz notärztlicher Versorgung noch am Unfallort starb. Der 64-Jährige aus dem Oberharz galt laut Polizei als erfahrener Kletterer. Die Beamten gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass es sich um einen Unfall handelte.

