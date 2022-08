Stand: 29.08.2022 14:05 Uhr Jugendlicher greift Senioren an - 80-Jährige schwer verletzt

Ein betrunkener Jugendlicher hat in Wolfsburg drei Senioren auf ihren Fahrrädern angegriffen. Eine 80-Jährige wurde dabei schwer verletzt, eine Begleiterin leicht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 17-Jährige am Sonnabend im Ortsteil Mörse ohne Vorwarnung gegen die Räder getreten, als die 79- bis 81-Jährigen an ihm vorbeifuhren. Als zwei der Senioren stürzten, griff der Jugendliche sie noch einmal körperlich an und verletzte sie. Zeugen zogen den 17-Jährigen von den Opfern weg und alarmierten die Polizei. Die Beamten mussten den aggressiven Jugendlichen fixieren, um ihn ins Gewahrsam zu bringen. Ein Atemalkoholtest ergab später einen Wert von 2,2 Promille. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt wurde er später von seiner Mutter abgeholt. Gegen ihn wird unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

