Industrie: Bundesweite Proteste für härtere Strompreisbremse Stand: 08.03.2023 16:56 Uhr Die im internationalen Vergleich hohen Strompreise gefährden aus Sicht von Industriegewerkschaften Hunderttausende Jobs. An den Protesten beteiligen sich auch Arbeiter aus Peine und Georgsmarienhütte.

Rund 550 Industriearbeiter wollen in Georgsmarienhütte und Peine am Donnerstag für eine wirksamere Strompreisbremse protestieren. Es brauche einen Industriestrompreis, "der dem europäischen Vergleich standhält, international wettbewerbsfähig ist und langfristige Planbarkeit gewährleistet", teilten die IG Metall, IG BAU und IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) vorab mit. Insbesondere in den energieintensiven Branchen wie der Stahl-, Chemie- oder Baustoffindustrie drohten Stellenabbau und Standortschließungen. Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IGBCE, erklärte dazu bereits im Februar: "Wir brauchen jetzt schnell einen staatlich abgesicherten Industriestrompreis - zumindest für eine gewisse Zeit." Nur so könnten energiekostenbedingte Standortnachteile gegenüber anderen Weltregionen kompensiert werden. "Es gibt Länder, da zahlen sie gerade 5 Cent pro Kilowattstunde, hierzulande ist es aktuell ein Vielfaches." Ende Februar kostete die Kilowattstunde für die Industrie in Deutschland 40,1 Cent.

Habeck will Vorschlag zu Industriestrompreis bis zum Sommer 2023 vorlegen

Auch an der Strombörse zog der Preis kräftig an. Zwischen 2020 und 2022 sei der Preis pro Megawattstunde von durchschnittlich 30 auf 235 Euro gestiegen, teilten die Gewerkschaften mit. Diese Zahl fasse das Problem der Industrie in Deutschland gut zusammen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte angekündigt, im ersten Halbjahr Vorschläge für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis vorzulegen. Die deutsche Wirtschaft klagt seit langem über im internationalen Vergleich hohe Energiekosten. Zwar gelten inzwischen die staatlichen Preisbremsen, diese dämpften den Anstieg aber nur.

Wie setzt sich der Industriestrompreis zusammen? "Der deutsche Industriestrompreis inklusive Steuern setzt sich aus verschiedenen Posten zusammen. Der Posten 'Beschaffung, Netzentgelt und Vertrieb' nimmt dabei den größten Anteil ein, gefolgt von der EEG-Umlage, durch welche der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland finanziert wird. Bei einem Jahresstromverbrauch von 500 bis 2.000 Megawattstunden lag der Preis für Industriestrom, exklusive Steuern, im europäischen Vergleich in der Republik Malta, Irland und Zypern am höchsten. Deutschland befand sich auf Rang zwölf der Länder Europas nach der Höhe des Industriestrompreises." (Quelle: Bundesverband der Energie-Abnehmer via Statista)

IG Metall warnt vor Stellenabbau und Schließungen

"Die Bundesregierung muss beim Industriestrompreis lenkend eingreifen", forderte Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall: "Sonst drohen die Stahlerzeugung, die Aluminiumindustrie und weitere energieintensive Branchen über kurz oder lang aus Deutschland zu verschwinden. Davon wären Hunderttausende Arbeitsplätze direkt und indirekt betroffen."

Vassiliadis: "Der erste Schritt zur Deindustrialisierung Deutschlands"

Der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis erklärte, die Chemie- oder Papierbranche hätten einen besonders hohen Energiebedarf. "Gleichzeitig stehen sie am Anfang nahezu aller industriellen Wertschöpfungsprozesse. Wenn sie aufgrund hoher Stromkosten Anlagen schließen und Produktion verlagern, ist das der erste Schritt zur Deindustrialisierung Deutschlands."

