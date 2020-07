Stand: 28.07.2020 09:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Rund um Goslar schlägt am häufigsten der Blitz ein

Die meisten Blitzeinschläge in Niedersachsen hat es im vergangenen Jahr im Landkreis Goslar gegeben. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Siemens-Blitzatlas hervor. Demnach wurden rund um Goslar 1,48 Blitze pro Quadratkilometer gezählt. Besonders wenige Blitze gingen dagegen im Nordwesten des Landes nieder. So lag die Blitzdichte in Wilhelmshaven bei lediglich 0,22 pro Quadratkilometer. Im Vergleich aller Bundesländer belegte Niedersachsen Platz zwölf, ganz vorne lag Berlin.

Videos 00:44 Fix erklärt: Blitze 503.000 Blitze wurden im Sommer 2019 in Niedersachsen gezählt. Bei dem Wetterphänomen steigen warme, feuchte Luftmassen in den Himmel. Ndr.de erklärt, was dann passiert. Video (00:44 min)

Weniger Blitze wegen der Trockenheit

Bundesweit wurden 2019 rund 329.000 Blitzeinschläge registriert, das sind rund 26 Prozent weniger als im bereits blitzarmen Vorjahr und der niedrigste Wert seit dem Start des Blitz-Atlasses 2007. Wegen der Trockenheit habe es deutlich weniger Gewitter und Blitzeinschläge gegeben, sagte der Leiter des Blitz-Informationsdienstes, Stephan Thern. "Denn Gewitter benötigen Hitze und Feuchtigkeit." Bundesweite Blitz-Hauptstadt war im vergangenen Jahr Speyer mit knapp 3,1 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer, gefolgt von Rostock (2,6) und Lübeck (2,5).

Daten von 160 Messstationen

Die Blitze werden mit Hilfe von rund 160 miteinander verbundenen Messstationen in Europa gemessen. Obwohl zwischen den Sensoren bis zu 350 Kilometer liegen, können die Blitzeinschläge laut Thern damit auf bis zu 50 Meter genau ermittelt werden.

