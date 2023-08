Hunderte bilden Menschenkette gegen Lehrermangel in Helmstedt Stand: 24.08.2023 07:29 Uhr Hunderte Menschen haben am Mittwoch eine Menschenkette in Helmstedt gebildet, um auf den Lehrermangel in der Stadt aufmerksam zu machen. Besonders betroffen ist offenbar eine Grundschule.

Rund 700 Eltern, Großeltern und Schüler reihten sich auf der drei Kilometer langen Strecke rund um die Helmstedter Innenstadt ein - diese Zahl nennt die Polizei. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren auch Landrat Gerhard Radeck (CDU) und Bürgermeister Wittich Schobert (CDU). Die Initiatoren der Menschenkette äußerten sich sehr zufrieden mit der Beteiligung. Sie hoffen, mit ihrem Signal von der Landesregierung in Hannover gehört zu werden.

VIDEO: 8.000 Lehrkräfte fehlen - Kultusministerin im Gespräch (16.08.2023) (8 Min)

Sechs Lehrer für acht Klassen

Denn in Helmstedt fehlen den Initiatoren und Teilnehmern zufolge zahlreiche Lehrer. Besonders massiv ist der Lehrermangel offenbar an einer Grundschule. Dort müssten sechs Lehrer acht Klassen unterrichten. An anderen Schulen sehe es nicht viel besser aus, heißt es. Viele Eltern in Helmstedt fürchten, das könnte zulasten der Kinder und ihrer Zukunftschancen gehen.

Eltern fordern Anreize für Lehrerberuf

Um das Problem kurzfristig zu beheben, fordern die Eltern, dass zusätzliche Lehrkräfte nach Helmstedt abgeordnet werden. Sie wünschen sich von der Politik aber auch eine langfristige Lösung für den Lehrermangel im Land: Indem zum Beispiel Anreize geschaffen werden, damit sich wieder mehr junge Menschen für den Beruf entscheiden - und damit diese auch aufs Land kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.08.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule