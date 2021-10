Stand: 29.10.2021 13:58 Uhr Helmstedt will Teilnehmende der Special Olympics empfangen

Landkreis und Stadt Helmstedt wollen Gastgeber im Vorfeld der Special Olympics werden. Die Wettkämpfe der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung finden im Juni 2023 erstmals in Deutschland in Berlin statt. Sportler, Trainer und Betreuer aus 170 Nationen nehmen teil. Jede der 170 Delegationen soll vier Tage vor dem Start der Spiele in einer Kommune Land und Leute kennenlernen und trainieren. Dafür hat sich Helmstedt zusammen mit dem Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt beworben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.10.2021 | 13:30 Uhr