Stand: 28.10.2024 07:26 Uhr Hahnenklee: Harzer Klimawoche mit Klimaforscher Mojib Latif

In Hahnenklee-Bockswiese (Landkreis Goslar) findet in dieser Woche die vierte Harzer Klimawoche statt. Die Themenschwerpunkte liegen laut der Hahnenklee Tourismus GmbH auf dem Klima- und Waldwandel mit Fokus auf die Reisedestination Harz. Bis Samstag gibt es Vorträge, Themenwanderungen und eine Baumpflanzaktion im Hahnenkleer Revier der Stadtforst Goslar. Am Freitagabend wird der Klimaexperte Prof. Dr. Mojib Latif einen Vortrag dem Thema "Klimawandel und Wetterextreme – auf welche Welt steuern wir zu?" im Kurhaus Hahnenklee halten. Alle Veranstaltungen sind den Angaben zufolge für die Teilnehmenden kostenfrei.

