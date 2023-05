Freiwillige Feuerwehr: Viele Ehrenamtliche erleben Gewalt im Einsatz Stand: 30.05.2023 13:00 Uhr Die Feuerwehr-Unfallkasse hat 1.324 Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen zu ihren Gewalterfahrungen im Einsatz befragt. Drei Viertel haben demnach derartige Erfahrungen gemacht.

Konkret haben 73 Prozent der mehrheitlich männlichen befragten Personen auf die Frage nach Gewalterfahrung in der Dienstzeit mit einem Ja geantwortet. Rund 60 Prozent haben explizit in den vergangenen zwei Jahren Gewalt erlebt. Mehrfachnennungen waren in dieser Umfrage möglich. Diesen Zeitraum seit der ersten Erhebung im Jahr 2020 hat die Unfallkasse nun untersucht. Ein Fazit: Die Zahl der Gewalterfahrungen ist seitdem nicht gestiegen. Dennoch sei sie noch immer hoch, heißt es.

Meist geht es um Beleidigungen gegen Einsatzkräfte der Feuerwehr

Am häufigsten haben die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer erlebt, dass sie im Einsatz beleidigt und beschimpft werden. Oder dass Passanten nicht kooperieren oder sich den Anweisungen der Feuerwehrleute widersetzen - wenn zum Beispiel Gaffer von der Unfallstelle nicht wegzukriegen sind. Davon berichtet gut eine von drei Personen. Viele Aktive haben angegeben, dass Kontrahenten gedroht haben, sie mit einem Fahrzeug anzufahren - etwa, wenn Feuerwehrleute eine Straße gesperrt haben. Mit rund 17 Prozent spielen auch Beschimpfungen und Beleidigungen in sozialen Netzwerken sowie Attacken mit Feuerwerkskörpern eine Rolle.

Nur wenige Anzeigen bei der Polizei

Laut FUK liegen infolge der Gewalterlebnisse nur in wenigen Einzelfällen Unfallanzeigen vor. "In der Praxis sind weitaus häufiger eher niederschwellige Vorfälle bedeutsam, die für sich allein gesehen keine Meldepflicht beim gesetzlichen Unfallversicherungsträger auslösen", heißt es weiter. Der Umfrage zufolge waren die mutmaßlichen Täter überwiegend Einzelpersonen. Alkoholeinfluss spielte praktisch keine Rolle. Es wird deutlich, dass betroffene Einsatzkräfte die Vorfälle zumeist aber nicht stillschweigend hinnehmen: 78 Prozent berichteten entsprechend an ihre Ortsbrandmeisterin, ihre Ortsbrandmeister oder Kameraden.

