Goslar weist Vorwürfe von Denkmalschützern zurück

Die kritische Denkmalschutz-Organisation "Word Heritage Watch" hat der Stadt Goslar vorgeworfen, jahrzehntelang nichts gegen den Verfall von Häusern getan zu haben, kein städtebauliches Konzept für das Welterbe zu besitzen - und damit den Welterbe-Status zu riskieren. Es sei vieles im Argen, lautet das Fazit von Henning Frase als Sachverständigem der Organisation. Nun hat die Stadt auf Anfrage des NDR Niedersachsen auf die Vorwürfe reagiert: In einer Stellungnahme ist die Rede von einem "in Teilen unsachlichen Bericht". Dass es Gebäude mit Sanierungsbedarf gibt, lasse sich zwar nicht bestreiten. Allerdings hätten die kritischen Denkmalschützer private und öffentliche Gebäude miteinander vermischt. Außerdem wirft die Stadt Goslar dem Sachverständigen vor, nicht auf dem aktuellen Stand zu sein. Der Bericht habe ignoriert, was inzwischen alles saniert worden sei. Die Stadt kündigte an, Frases Ausführungen ausführlich zu prüfen, um im Detail auf die Vorwürfe einzugehen.

Weitere Informationen Weltkulturerbe: Kritik an Umgang mit Goslars Altstadt 20 bis 30 Prozent der alten Gebäude sei dringend sanierungsbedürftig, moniert die Organisation "World Heritage Watch". (31.05.2022) mehr

