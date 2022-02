Goslar: Großes Interesse an Spendenaktion für Protestler Stand: 01.02.2022 17:51 Uhr Der Landkreis Goslar will Corona-Demos für eine Spendenaktion nutzen. Der Kreis sucht "Paten" für jeden Menschen, der gegen geltende Corona-Regeln auf die Straße geht. Und das kommt gut an.

Weniger als 24 Stunden nach dem Start der Aktion am Montag wurde das eigentlich für Ende März gesetzte Spendenziel von 3.600 Euro laut Landkreis erreicht. Landrat Alexander Saipa (SPD) zeigte sich begeistert von der Resonanz. Damit habe er nicht gerechnet.

Neue Zielmarke ist fast dreimal so hoch

Der Landkreis will die Aktion, bei der die Paten der Impfgegnerinnen und -gegner spenden sollen, nun ausbauen. Als neue Zielmarke gilt die Summe von 9.000 Euro. Mit dem gespendeten Geld will der Landkreis Goslar die weltweite Impfkampagne COVAX unterstützen. Für jeden Protestler sollen die Kosten für eine Impfdosis in Höhe von 4,50 Euro gespendet werden.

Vorbild für die Goslarer Aktion ist eine Initiative aus Baden-Württemberg. Hier werden bereits seit einiger Zeit erfolgreich Spenden gesammelt durch Paten für alle, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straßen gehen.

