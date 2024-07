Stand: 24.07.2024 15:45 Uhr Göttinger Studierende üben mit Drohnen und retten so Rehkitze

Um Studierende optimal auf ihre zukünftigen Berufe vorzubereiten, bietet die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Göttingen eine Ausbildung im Umgang mit Drohnen an. Derzeit lernen die Studierenden, wie sie Rehkitze vor Mähdreschern retten können, teilte die Hochschule mit. Drei Tiere, die fast unsichtbar im hohen Gras gehockt hatten, seien auf diese Weise bereits aufgespürt worden. Früh morgens würden die Studierenden nach genau festgelegten Suchmustern die Drohnen über Felder und Wiesen steuern, die kurz vor der Ernte stehen. So könnten die am Boden kauernden Kitze mit Wärmebildkameras entdeckt und aus dem Feld gerettet werden. Der Kurs "Drohnen in der Umweltbeobachtung" wird von der HAWK-Fakultät für Ressourcenmanagement angeboten.

