Göttinger Ex-Polizeipräsident Lührig klagt gegen Entlassung Stand: 22.02.2022 16:53 Uhr Der vor einem Jahr entlassene Göttinger Polizeipräsident Lührig klagt gegen das Innenministerium. Das Verfahren soll grundsätzlich klären, ob an der Spitze der Polizei politische Beamte stehen dürfen.

von Angelika Henkel und Stefan Schölermann

Die 44-jährige Karriere des früheren Göttinger Polizeichefs Uwe Lührig endet genau vor einem Jahr: Es ist Punkt 9.00 Uhr als Innenminister Boris Pistorius (SPD) dem 63-Jährigen an jenem Morgen am Telefon mitteilt, dass er mit sofortiger Wirkung seines Amtes enthoben und in den vorgezogenen Ruhestand entlassen ist. Über den genauen Inhalt des Gespräches wird Stillschweigen vereinbart. Waren es mögliche Kommunikationspannen bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen in Northeim? Oder war es ein Interview von Uwe Lührig mit einer Boulevardzeitung, in dem er kurz zuvor als Privatmann Kritik an der konkreten Umsetzung der Impfkampagne geübt hatte?

VIDEO: Göttingens Polizeipräsident Lührig überraschend entlassen (4 Min)

Keine Gründe für Entlassung genannt

Innenminister Pistorius hat bis heute keine Gründe genannt, warum er das CDU-Mitglied Uwe Lührig aufs Altenteil schickte. Das muss er auch nicht. Denn Uwe Lührig war - wie die anderen Polizeipräsidenten in Niedersachsen auch - ein sogenannter "politischer Beamter". Solche Spitzenkräfte genießen zwar eine herausgehobene Position - sie können aber jederzeit ohne Angaben von Gründen entlassen werden. So steht es im Niedersächsischen Beamtengesetz. Und genau gegen diese Regelung setzt sich Lührig jetzt vor dem Verwaltungsgericht Hannover zur Wehr. Die Klage ist dort seit dem 27. Januar anhängig.

Karlsruhe muss entscheiden

Lührig und sein Anwalt Ralph Heiermann wissen sich in guter Gesellschaft: Rückenwind gibt es seit Dezember vom Oberverwaltungsgericht Münster. Das höchste Verwaltungsgericht Nordrhein-Westfalens hält in einem ähnlich gelagerten Fall die Einstufung von Polizeipräsidenten als politische Beamte für verfassungswidrig (AZ 6A 739/18). Das letzte Wort in dieser Frage hat seitdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das OVG Münster setzte das Verfahren nach einer mündlichen Verhandlung aus und legte den Fall den Verfassungsrichtern zur Entscheidung vor.

In den Tiefen des Beamtenrechts

Zur Begründung hatten sich die Richter in Münster auch mit den Tiefen des Beamtenrechts beschäftigt. Ihr Fazit: Ein Polizeipräsident gehöre nicht zum engsten Beraterkreis einer Regierung - wie etwa ein Staatssekretär. Zu seinen Kernaufgaben gehöre nicht die Umsetzung politischer Zielvorstellungen, sondern die ordnungsgemäße Leitung einer nachgeordneten Behörde. Die Einordnung als politischer Beamter und die damit mögliche Entlassung verstoße deshalb gegen Artikel 33 des Grundgesetzes.

Anwalt rechnet mit schneller Entscheidung

Ähnlich sieht es der Anwalt von Uwe Lührig. "Es darf nicht sein, dass ein Amtsträger befürchten muss, seine Position zu verlieren, obwohl er sich nach Recht und Gesetz verhalten hat", sagt Ralph Heiermann im Gespräch mit dem NDR. Er rechne mit einer zeitnahen Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Hannover.

Innenministerium bleibt vorerst bei seiner Linie

Das Innenministerium sieht in der Entscheidung der Münsteraner Richter keinen Anlass, von der bisherigen Praxis abzuweichen, hieß es aus Hannover. Solange die Entscheidung in Karlsruhe noch ausstehe, sei keine abschließende Bewertung der Auswirkungen auf die Rechtslage in Niedersachsen möglich. Uwe Lührig will mit seiner Klage nicht nur rechtliche Klarheit schaffen, sondern auch etwas für seine sich in Amt und Würden befindlichen Kollegen tun: "Es kann nicht sein, dass man vor jeder Wahl zittern muss, ob man danach noch seinen Dienstposten innehat."

