Stand: 21.05.2024 08:19 Uhr 22-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall in Wolfsburg

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Wolfsburg ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 22-jährige Fahrer am frühen Dienstagmorgen zwischen dem Wolfsburger Ortsteil Sülfeld und Allerbüttel (Landkreis Gifhorn) unterwegs. Noch im Wolfsburger Stadtgebiet kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie eine Polizeisprecherin sagte. Für den jungen Mann aus dem Landkreis Gifhorn kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unglücksstelle. Die Unfallursache ist unklar. Der betroffene Abschnitt der Landesstraße 292 war zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

