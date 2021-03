Stand: 16.03.2021 12:06 Uhr Göttinger Elch 2021 geht an Maren Kroymann

Die Kabarettistin Maren Kroymann wird mit dem Satierepreis Göttinger Elch ausgezeichnet. Das gab die Jury am Dienstag bekannt. Kroymann sei die Erfinderin der feministischen Satire im deutschen Fernsehen und bis heute ihre klügste und witzigste Vertreterin, so die Jury in ihrer Begründung. Der Preis soll jedoch erst im Frühjahr 2022 verliehen werden, wenn feierliche Veranstaltungen dann wieder möglich sind, heißt es.

