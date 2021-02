Stand: 23.02.2021 18:17 Uhr Göttingen: Zwei Jahreszeiten in nur einer Woche

Erst durch dicken Schnee stapfen und - nur eine Woche später - zu Vogelgezwitscher joggen. Göttingen hat in den vergangenen Tagen einen Rekord-Wetterumschwung erlebt: Die Temperatur stieg von minus 23,8 Grad auf mehr als 18 Grad. Satte 41,9 Grad Unterschied, wie der Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Der bisherige Rekord von 41,1 Grad Unterschied innerhalb einer Woche wurde vor 141 Jahren im Jahr 1880 in Jena registriert. Wie das in der Uni-Stadt aussah, können Sie an dieser Stelle sehen. Entscheiden Sie selbst: Schnee oder erste Frühlingsgefühle?

