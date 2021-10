Stand: 01.10.2021 11:11 Uhr Göttingen: Schwarzfahrer mit "Stolperstein" erwischt

Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend in Göttingen einen 65-Jährigen mit einem gestohlenen "Stolperstein" gestoppt. Nach Angaben eines Sprechers war der Rentner aus einem aus Kassel kommenden Zug geholt worden, weil er keinen gültigen Fahrschein hatte. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten dann den jüdischen Gedenkstein. Mit den sogenannten Stolpersteinen wird an das Schicksal der Menschen erinnert, die im Nationalsozialismus verfolgt, ermordet oder vertrieben wurden. Der 65-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er den Stein in Kassel ausgegraben und entwendet habe. Gründe dafür nannte er nicht. Die Beamten stellten den Stein sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und besonders schweren Diebstahls ein.

Weitere Informationen Rentner buddelt Stolperstein immer wieder aus Ein Stolperstein in Emden bringt einen Rentner auf die Palme. Hans Bär buddelt den Stein immer wieder aus. Vor seiner Haustür wolle er keinen Gedenkstein für ein KPD-Mitglied. (04.02.2016) mehr

