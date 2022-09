Stand: 14.09.2022 15:21 Uhr Göttingen: Exhibitionist entblößt sich auf Spielplatz

In Göttingen hat sich ein älterer Mann bereits am Sonntag auf einem Spielplatz im Ortsteil Elliehausen vor Kindern entblößt und an seinem Geschlechtsteil gespielt. Die Kinder bemerkten nach Polizeiangaben beim Blick aus dem Fenster den Unbekannten vor ihrem Haus. Kurz darauf drehte sich der Mann um und versteckte sich zunächst hinter einem Gebüsch, ehe er verschwand. Bei dem gesuchten Verdächtigen handelt sich laut Beschreibung der Kinder um einen älteren Mann mit blauem Cap, er trug eine blaue Jacke und eine blaue Hose. Er sei Brillenträger.

Verdächtiger verhielt sich schon Wochen vor Tat auffällig

Der unbekannte Mann sei in den vergangenen Wochen bereits mehrfach aufgefallen, als er vom Bereich des Spielplatzes aus regelmäßig in Richtung der Wohnhäuser starrte, sagte die Polizei. Wer den gesuchten Unbekannten am Sonntagnachmittag im Bereich des Spielplatzes Am Burggraben beobachtet hat und Hinweise zur Klärung der Tat machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 bei der Polizei Göttingen zu melden.

