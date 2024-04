Stand: 30.04.2024 09:14 Uhr Gifhorn: Brand in Aldi-Supermarkt sorgt für Schulausfall

In Gifhorn ist am Morgen ein Supermarkt bei einem Brand zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Freiwillige Feuerwehr gegen 5.30 Uhr alarmiert worden, viel ausrichten konnte sie jedoch nicht mehr. Das Dach sei innerhalb kürzester Zeit eingestürzt, weil das Gebäude in Leichtbauweise errichtet wurde, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde niemand. Über die Stadt zog eine schwarze Rauchwolke - Anwohnern wurde geraten, Türen und Fenster zu schließen. Ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude in dem Gewerbegebiet konnten die Einsatzkräfte verhindern. Derzeit werden laut Sprecher noch Glutnester gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar, der Schaden liegt bei geschätzten zwei Millionen Euro, so die Polizei. In der nahe gelegenen Grundschule fällt wegen des Brandes der Unterricht aus. Eine Notbetreuung finde statt, teilt die Adam-Riese-Schule auf ihrer Internetseite mit.

