Gewerkschaft ruft zu Streik bei Ikea in Braunschweig auf

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des Möbelhauses Ikea in Braunschweig erneut zum Arbeitskampf aufgerufen. Sie sollen am Freitag und am Sonnabend ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag, der speziell auf den digitalen Wandel ausgerichtet ist. Die Mitarbeitenden sollen zum Beispiel ausreichend qualifiziert und beim Transformationsprozess mitgenommen werden. Nach Angaben der Gewerkschaft soll der Streik auch für die Kundschaft spürbar sein.

