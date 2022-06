Gewalttat in Neustadt: Polizei fasst gesuchten 27-Jährigen Stand: 09.06.2022 17:37 Uhr Die Polizei hat einen gesuchten 27 Jahre alten Mann am Bahnhof Gifhorn festgenommen. Der Mann soll in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) seine Mutter und deren Mann getötet haben.

Der Zugriff sei am Donnerstagnachmittag erfolgt, sagte Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, dem NDR in Niedersachsen. Der Mann habe sich nicht gewehrt. Sie gehe davon aus, dass die Polizei den 27-Jährigen nach Zeugenhinweisen fasste. Er soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. "Es ist jetzt erst mal wichtig, dass die Bevölkerung in Neustadt ein bisschen beruhigt ist", sagte die Erste Staatsanwältin Söfker.

VIDEO: Neustadt: Ehepaar ist erstochen worden (02.06.2022) (1 Min)

Tatort liegt auf einem abgelegenen Grundstück im Ortsteil Hagen

Die Bluttat ereignete sich im Neustädter Ortsteil Hagen fernab des Ortskerns auf einem in der Feldmark gelegenen Grundstück. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige im Zeitraum vom 20. bis 30. Mai mehrfach zustach. Die 53 Jahre alte Frau und deren 59 Jahre alter Ehemann waren dem Obduktionsbericht zufolge verblutet, wie die Ermittler mitgeteilt hatten.

Weitere Informationen Obduktion nach Gewalttat in Neustadt: Ehepaar ist verblutet Die Leichen des Paares waren am Montag in einem abgelegenen Haus in der Region Hannover entdeckt worden. (03.06.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.06.2022 | 06:30 Uhr