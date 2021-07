Gewalt bei Polizeieinsatz? Ermittlungen gegen Beamten Stand: 19.07.2021 20:05 Uhr Nach einem Polizeieinsatz in der Göttinger Innenstadt wird gegen einen der beteiligten Polizisten ermittelt. Der Vorfall soll sich am Sonntag ereignet haben.

In einem kurzen Video-Ausschnitt, der über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet wurde, ist zu sehen, wie vier Beamte einen Mann zu Boden drücken und fixieren. Der Mann wehrt sich und beleidigt die Polizisten. Einer der Beamten schlägt dem 28-Jährigen offenbar mehrfach ins Gesicht. Auf dem Straßenpflaster sind Blutspuren zu sehen.

Ermittlungen gegen den Beamten

Gegen den 31 Jahre alten Polizisten wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt. Das Verfahren werde aus Neutralitätsgründen nach Hildesheim abgegeben, teilte die Göttinger Polizei am Montag mit. Außerdem will die Staatsanwaltschaft den Vorfall strafrechtlich prüfen. Die Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, Gwendolin von der Osten, warnte vor einer Vorverurteilung des Beamten. Das veröffentlichte Video gebe lediglich "einen Ausschnitt des kompletten Geschehensablaufes" wieder, sagte sie.

Aufnahmen von Bodycam zeigen Auseinandersetzung

Der Vorfall werde aufgeklärt, betonte die Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen, Jasmin Kaatz. Einer der Beamten habe eine Bodycam getragen. Auf den Aufnahmen soll zu sehen sein, dass der mutmaßlich alkoholisierte 28-Jährige sehr aggressiv war und den Polizisten umklammerte. Anschließend habe er auf den Beamten eingeschlagen und ihn im Gesicht und am Körper verletzt. Der Polizist habe dann geschlagen, "um den massiven Widerstand des Mannes zu überwinden", so beschreibt die Polizei die Situation. Anschließend hätten die vier eingesetzten Beamten ihn in Bauchlage gedreht und überwältigt, hieß es weiter.

Verfahren gegen 28-Jährigen eingeleitet

Gegen den 28-Jährigen wird unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt. Weil er nach Polizeiangaben auch ein Messer bei sich führte, wurde zusätzlich ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Laut der Sprecherin war der Mann schon zuvor in der Göttinger Innenstadt durch aggressives Reden aufgefallen. Vorbeifahrende Streifenwagen habe er mit Gesten provoziert. In der Nähe des Göttinger Kornmarktes habe er sich dann einer Funkstreife in den Weg gestellt, das Auto am Weiterfahren gehindert und aggressiv gegenüber den Beamten gestikuliert.

