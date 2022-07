Stand: 13.07.2022 12:17 Uhr Geldautomat in Edemissen gesprengt: Täter auf der Flucht

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Geldautomat in Edemissen im Landkreis Peine gesprengt worden. Der Vorraum der Sparkassenfiliale wurde nach zwei Explosionen in der Nacht vollständig zerstört, wie die Peiner Beamten mitteilten. Nach Zeugenangaben haben sich mehrere Personen bei der Bank aufgehalten und anschließend in einem dunklen Fahrzeug den Ort verlassen. Die Polizei fahndet nach mehreren noch unbekannten Tätern. Ob diese Bargeld erbeuten konnten, sei noch unklar. Der Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

