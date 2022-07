Gadenstedt: Geldautomat gesprengt, Gebäude einsturzgefährdet Stand: 26.07.2022 14:40 Uhr Nach der Sprengung eines Geldautomaten im Vorraum einer Bank in Gadenstedt im Landkreis Peine ist das Gebäude einsturzgefährdet. Nach Polizeiangaben haben die Täter aber kein Geld erbeutet.

Eine Zeugin hatte in der Nacht zu Dienstag gegen 2.25 Uhr drei Personen vor dem Geldinstitut in dem Ortsteil von Ilsede beobachtet, teilte die Polizei mit. Eine von ihnen habe in einem dunklen, hochmotorisierten Auto gesessen. Wie sich später herausstellte, war dessen Nummernschild kurz zuvor gestohlen worden. Kurz nachdem die Zeugin die Personen gesehen hatte, habe es zwei Detonationen gegeben. Die Täter seien anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung A2 davongerast. Es war die sechste Sprengung eines Geldautomaten in diesem Jahr im Landkreis Peine.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

Zahlreiche Sprengungen in Niedersachsen

Bei den Löscharbeiten ist nach Angaben der Polizei ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr durch Rauchgas verletzt und noch vor Ort in einem Rettungswagen ambulant behandelt worden. In diesem Monat waren bereits mehrere Geldautomaten in ganz Niedersachsen gesprengt worden. Auch im Juni gab es eine Reihe ähnlicher Taten.

