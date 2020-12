Funkelnde Frontlader: Landwirte starten "Lichterfahrt" Stand: 20.12.2020 15:25 Uhr Mit Trecker-Konvois und Blockaden haben Landwirte in diesem Jahr mehrfach für Aufsehen gesorgt. Im Landkreis Goslar machen Bauern nun wieder mobil - um weihnachtliche Stimmung zu verbreiten.

Vier sogenannte Lichterfahrten standen an diesem Wochenende in Langelsheim (Landkreis Goslar) auf dem Programm. Allein am Sonnabend machten sich rund 20 Teilnehmer auf den Weg. Dazu hatten sie ihre Trecker aufwendig geschmückt: Dach, Frontlader, Heck - selbst manche Felgen der mannshohen Reifen waren mit blinkenden Lichterketten verziert. Neben zahlreichen geschmückten Weihnachtsbäumen waren auch riesige Geschenke und leuchtende Rentiere in der einsetzenden Dunkelheit zu erkennen.

Landvolk: Herzen der Menschen zum Leuchten bringen

Organisiert wurde die Aktion vom Landvolk Braunschweig. "Da in dieser dunklen Jahreszeit schon die Laternenumzüge und Weihnachtsmärkte ausfallen, schmücken wir unsere Traktoren mit bunten Lichtern", hieß es in einer Mitteilung. Man wolle die Herzen der Menschen zum Leuchten bringen und hoffe, dass nicht nur die kleinen Leute ins Staunen kommen. So ganz ohne politische Botschaft kam die "Lichterfahrt" in Langelsheim aber auch nicht aus. "Bitte nicht vergessen… Wir sorgen für Essen!“ war etwa auf einem Plakat zu lesen.

