Stand: 28.05.2020 19:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Fliegerbomben-Explosion: Gedenken an die Opfer

Die Zehn-Zentner-Bombe war in einer Tiefe von sieben Metern entdeckt worden. Die Evakuierung rund um den Göttinger Schützenplatz lief noch, als in den Abendstunden des 1. Juni 2010 ein dumpfer Knall die gesamte Innenstadt erschütterte. Drei Menschen, allesamt Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) des Landes Niedersachsen, starben an diesem Abend durch die Explosion des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Was die Detonation ausgelöst hat, ist bis heute unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelte zunächst, das Verfahren wurde später aber eingestellt.

Videos 00:57 Hallo Niedersachsen Bomben-Unglück 2010 in Göttingen: Ein Rückblick Hallo Niedersachsen 1. Juni 2010: Bei der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Göttingen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Video (00:57 min)

Kranzniederlegung in der Arena

Zehn Jahre später, am Pfingstmontag um 13 Uhr, gedenken Land, KBD und Polizei der Opfer. In der Sparkassen-Arena, auf deren Gelände sich damals die folgenschwere Detonation ereignete, wollen Vertreter des Landesamts für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, des KBD, der Polizeidirektion Göttingen sowie der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen einen Kranz niederlegen.

Fehlalarm im Herbst 2019

Erst im vergangenen Herbst war ganz in der Nähe der Unglücksstelle erneut ein Blindgänger vermutet worden. Rund 14.000 Menschen wurden evakuiert. Der Verdacht entpuppte sich jedoch als Fehlalarm.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.06.2020 | 12:00 Uhr