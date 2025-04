Stand: 29.04.2025 14:44 Uhr Feuerwehr rettet Kletterer von Galeria-Fassade in Braunschweig

Ein 28-jähriger Kletterer ist am Sonntag von der Fassade des ehemaligen Galeria-Kaufhauses in Braunschweig gerettet worden. Laut Feuerwehr Braunschweig war der Mann nicht gesichert, hatte eine Verletzung am Arm und drohte aus 13 Metern Höhe abzustürzen. Die Rettungskräfte stellten ein Sprungpolster auf dem Vordach des Gebäudes auf. Da das schmale Dach allein als nicht sicher genug eingeschätzt wurde, platzierten die Einsatzkräfte ein zweites Polster am Boden. Parallel habe sich eine Höhenrettungsgruppe Zugang zu dem leer stehenden Gebäude verschafft, hieß es. Letztlich konnte der 28-Jährige mithilfe einer Drehleiter gerettet werden. Laut Polizei erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Außerdem muss er den Einsatz bezahlen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.04.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr Braunschweig