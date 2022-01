Stand: 04.01.2022 14:40 Uhr Flechtorf: Wolf verendet nach Kollision auf der A39

Bei einem Unfall auf der A39 ist am Montagabend in Höhe der Abfahrt Flechtorf (Landkreis Helmstedt) ein Wolf angefahren und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Tier gegen 18.40 Uhr vom Pkw einer Autofahrerin erfasst. Der verletzte Wolf lief danach noch in ein Waldstück, wo er schließlich starb. Ein Hundebesitzer entdeckte das tote Tier am Dienstagmorgen auf einem Weg, der parallel zur A39 verläuft, und informierte die Polizei.

