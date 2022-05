Firmen wollen E-Autos in Rosdorf bauen

Stand: 03.05.2022 15:50 Uhr

In Rosdorf bei Göttingen sollen bald E-Autos gebaut werden. Das Unternehmen "Electric Brands" will laut einem Medienbericht noch in dieser Woche mit dem Aufbau der Produktionsstätte beginnen.