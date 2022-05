Festnahme bei fingierter Geldübergabe: Schockanrufer gefasst Stand: 23.05.2022 15:41 Uhr Die Göttinger Polizei hat einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen, der nach einem Schockanruf Geld abholen wollte. Unterstützung erhielten die Beamten von einem Ehepaar.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte das Ehepaar bereits am Donnerstag einen Anruf erhalten: Eine Frau, die sich als Polizistin ausgab, teilte mit, die Tochter des Paars habe einen tödlichen Unfall verursacht. Die Angehörigen des Unfallopfers würden gegen Zahlung einer "Kaution" auf eine Strafanzeige verzichten, so die Anruferin weiter. Die Eheleute ließen sich zum Schein darauf ein - parallel riefen sie die Polizei.

VIDEO: Trickbetrüger: Falsche Polizeibeamte am Telefon (08.09.2021) (8 Min)

Am Ort der vereinbarten Geldübergabe geschnappt

Die Beamten und die Eheleute blieben nach Angaben der Polizei dauerhaft in Telefonkontakt. Das Paar vereinbarte mit der Betrügerin eine Geldübergabe. Rund zwei Stunden, nachdem der betrügerische Anruf bei dem Paar eingegangen war, griffen Polizisten am verabredeten Übergabeort zu. Sie nahmen einen 32-jährigen Mann fest. Dieser wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft - die Ermittler sehen eine Fluchtgefahr. Bei der Festnahme leistete der Mann den Angaben zufolge keinen Widerstand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.05.2022 | 16:00 Uhr