Stand: 23.12.2021 07:21 Uhr Explosion in Braunschweiger Mehrfamilienhaus: Drei Verletzte

In Braunschweig sind am Mittwoch bei einem Wohnungsbrand mit einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus. Durch eine immense Druckwelle sei die Innenwand zwischen den beiden Wohneinheiten im dritten Obergeschoss des Hauses in der Humboldtstraße eingestürzt, die Fenster der Wohnungen barsten, teilte die Feuerwehr mit. Eine Katze in einer der beiden betroffenen Wohnungen konnten Helfer nur noch tot bergen. Die Brandursache ist unklar.

