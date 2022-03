Stand: 18.03.2022 15:00 Uhr Erst Maske verweigert - dann Polizisten angegriffen

Gleich wegen mehrerer Vergehen ermittelt die Bundespolizei gegen zwei Männer. Ein 23- und ein 27-Jähriger waren am Donnerstag zunächst ohne Fahrschein und ohne Maske in einer Regionalbahn aus Mühlhausen (Thüringen) unterwegs. In Göttingen holten Bundespolizisten beide aus dem Zug. Nachdem die Männer einem Platzverweis nicht folgten, führte die Beamten sie "mit einfacher körperlicher Gewalt" aus dem Bahnhof, wie ein Sprecher mitteilte. Auf dem Bahnhofsvorplatz eskalierte die Situation dann: Zunächst habe der 23-Jährige die Polizisten beleidigt und einen Beamten mit einem Fahrrad angefahren. Als die Polizei ihn überwältigte, habe sich der 27-Jährige eingemischt und versucht, seinen Begleiter zu befreien, so der Sprecher. Mit Hilfe weiterer Polizisten wurden beide Männer verhaftet und auf die Wache gebracht. Beide waren zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert, hieß es.

