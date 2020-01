Stand: 16.01.2020 18:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Elfjähriger gerät unter Straßenbahn und stirbt

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.90

In Braunschweig ist am Donnerstag ein elf Jahre alter Junge an einer Haltestelle von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Zahlreiche Mitschüler wurden Augenzeugen des Unfalls am frühen Nachmittag. Nach ersten Erkenntnissen lief der Junge in einer Gruppe von Grundschülern, kam ins Straucheln und geriet dann unter die langsam einfahrende Bahn, wie ein Polizeisprecher sagte.

Kind wird von Straßenbahn erfasst und stirbt 16.01.2020 17:00 Uhr In Braunschweig ist am Donnerstag ein Kind von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Mitschüler haben das Unglück offenbar beobachtet. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90

Unglück beim Einfahren der Straßenbahn

Der Unfall ereignete sich an einer stark befahrenen Kreuzung im Braunschweiger Siegfriedviertel beim Einfahren einer Straßenbahn an einer Haltestelle. Die genauen Umstände sind unklar: Möglicherweise waren die Kinder auf dem Weg zu einem nahe gelegenen Schwimmbad gewesen oder kamen vor dort, sagte ein Sprecher.

Vier Schüler ins Krankenhaus

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Nach Angaben des Einsatzleiters vor Ort standen mehrere Kinder unter Schock. Vier Schüler wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Straßenbahnfahrer wurde seelsorgerisch betreut.

Jederzeit zum Nachhören 09:51 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:51 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.01.2020 | 17:00 Uhr