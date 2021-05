Stand: 04.05.2021 09:24 Uhr Einbruch in Juweliergeschäft: Bewährung für 21-Jährigen

Ein 21-jähriger Mann aus Dassel (Landkreis Northeim) ist für einen Einbruch in ein Göttinger Juweliergeschäft zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Der Mann hatte vor dem Amtsgericht Einbeck gestanden, Ende März 2020 mit einem Betonfuß die Schaufensterscheibe eingeschlagen und Waren im Wert von 216.000 Euro geraubt zu haben. Nachbarn hatten den Einbruch gefilmt und ins Netz gestellt. Der Verurteilte ist an einer schizophrenen Psychose erkrankt und war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft zur Tatzeit möglicherweise schuldunfähig. Das sah das Amtsgericht anders und entschied, der 21-Jährige sei in der Lage gewesen, sein Verhalten zu kontrollieren. Er muss nun eine stationäre Psychotherapie machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.05.2021 | 09:30 Uhr