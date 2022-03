Stand: 22.03.2022 12:41 Uhr Diebe entwenden Material auf Baustellen im Raum Salzgitter

Mehrere Diebstähle auf Baustellen im Raum Salzgitter haben einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht. Das berichtet die Polizei. Demnach haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche in Baddeckenstedt Kupferkabel im Wert von 15.000 Euro gestohlen. Bei einem weiteren Baustellen-Diebstahl in Lichtenberg stahlen Unbekannte Bau-Untensilien. Ein weiterer Versuch in Lichtenberg scheiterte aber. Die Polizei sucht nun Zeugen.

