Stand: 19.01.2024 11:52 Uhr Demos gegen extreme Rechte in Braunschweig und Göttingen

Auch in Braunschweig und Göttingen wollen am Wochenende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Das Braunschweiger Bündnis gegen Rechts hat für Sonnabend um 14 Uhr dazu aufgerufen, gegen die "faschistischen Deportationspläne von AfD und Werteunion" auf die Straße zu gehen. Startpunkt ist der Schlossplatz. Dabei werden rund 2.000 Teilnehmer erwartet, darunter der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, Christoph Meyns. In Göttingen ist für Sonntag eine Demonstration unter dem Motto "Protest gegen AfD" geplant. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Platz der Göttinger Sieben. Hintergrund der Proteste sind Berichte über ein Treffen von rechtsextremen Aktivisten mit Politikern von AfD und CDU.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.01.2024 | 08:30 Uhr