Corona-Impfung ohne Termin: Landesweit mehrere Aktionen Stand: 10.07.2021 16:07 Uhr Viele Impfzentren in Niedersachsen bieten mittlerweile spontane Corona-Impfungen an. Wer keine Erstimpfung hat, kann sich an diesem Wochenende in mehreren Regionen ohne Anmeldung immunisieren lassen.

Am Sonnabend war dies unter anderem in Göttingen und Hannover möglich. In der Landeshauptstadt geht die Aktion am Sonntag weiter: Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren können dann zwischen 9 und 16 Uhr ohne Termin ins Impfzentrum auf dem Messegelände gehen, um sich den Impfstoff von AstraZeneca oder Johnson & Johnson spritzen zu lassen. Interessierte müssen nur ihren Ausweis und einen Impfpass mitbringen, wenn sie einen besitzen. Zudem sollten sie Zeit einplanen - denn es könnte voller werden. So war es am zumindest zum Auftakt der Aktion am Sonnabend: Die Parkplätze vor dem größten niedersächsischen Impfzentrum waren am Vormittag gut gefüllt. Es sei mehr los als an einem der vergangenen Samstage, berichteten Mitarbeitende.

Angebot gilt nur für Erstimpfungen

Die Region Hannover hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass das Angebot nur für Erstimpfungen gilt. Genug Impfstoff sei vorhanden. Wer die Wartezeit verkürzen wolle, könne weiterhin vorab einen Termin buchen. Das gleiche Angebot gibt es im Impfzentrum Hannover auch am kommenden Wochenende, 17. und 18. Juli.

Landkreis Vechta: Spontan-Impfung auch für Kinder und Jugendliche

Ebenfalls am Sonntag bietet der Landkreis Vechta im Impfzentrum Lohne Erstimpfungen ohne Anmeldung an. Zur Verfügung stehen 150 Dosen Johnson & Johnson für Erwachsene und 150 Dosen des Biontech-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Die Aktion geht von 13 Uhr bis 16 Uhr.

AstraZeneca im Impfzentrum Holzminden am Montag

Nach dem Wochenende stehen weitere Aktionen an: Der Landkreis Holzminden plant am Montag spontane Erstimpfungen im Impfzentrum. Personen über 18 Jahre können sich dort ohne vorherige Anmeldung mit AstraZeneca gegen Corona impfen lassen. In das Impfzentrum müssen nur die notwendigen Unterlagen, Personalausweis und Impfpass mitgebracht werden. Sechs Wochen später kann dann die zweite Impfung erfolgen.

Spontane Impfungen auch in Osnabrück

Auch in Osnabrück wird am Montag ohne Termin geimpft. Dazu werden laut einem Stadtsprecher übrig gebliebene Impfdosen zur Verfügung gestellt. Interessierte können sich im Impfzentrum um 7.45 Uhr am Montagmorgen eine sogenannte Restekarte abholen - und sich ab 19.15 Uhr erkundigen, ob es freie Kapazitäten gibt. Das Angebot gilt für Erst- und Zweitimpfungen. Die Stadt will so sicherstellen, dass kein Impfstoff verfällt.

Weitere Aktionen in Peine, Emden und Braunschweig

Am Freitag, 16. Juli, gibt es im Impfzentrum Peine ebenfalls kurzfristige Impfungen mit Johnson & Johnson. Auch für das nächste Wochenende stehen bereits erste Termine: Neben Hannover ist das Emden. Dort ist für Sonnabend, 17. Juli, eine Impfaktion ohne Termin geplant. Insgesamt sollen 300 Dosen Johnson & Johnson für Personen ab 18 Jahren zur Verfügung stehen. Im Impfzentrum Braunschweig läuft bereits seit einigen Tagen eine Aktion, bei der der Impfstoff AstraZeneca ohne Anmeldung verabreicht wird. Seit Freitag wird dort auch Johnson & Johnson angeboten.

Impfaktionen am Sonnabend in Göttingen und Hesel

Bereits am Sonnabend konnten sich in Göttingen noch nicht gegen Corona geimpfte Personen ab 18 Jahren impfen lassen. Bis zum Nachmittag stand ein mobiles Impfteam am Alten Rathaus bereit. Gespritzt wurde der Wirkstoff von Johnson & Johnson - solange der Vorrat reichte. Anmelden mussten sich die Impfwilligen auch dort nicht. Nur Ausweis und Impfpass waren nötig. "Wir machen es den Menschen so leicht wie möglich, sich impfen zu lassen", sagte der Erste Stadtrat Christian Schmetz. Die Aktion stand nach Angaben der Stadt unter dem Motto: "Shoppen, bummeln, impfen". Auch im Impfzentrum des Landkreises Leer in Hesel konnten sich Erwachsene am Sonnabend ohne Termin impfen lassen. Dort standen die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson zur Verfügung.

