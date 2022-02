Chipmangel: VW-Betriebsrat stimmt auf harte Monate ein Stand: 16.02.2022 12:13 Uhr Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte in der VW-Betriebsversammlung keine guten Nachrichten für die Mitarbeiter. "Die kommenden Monate werden hart", sagte sie laut Manuskript, das dem NDR vorliegt.

"Sie werden uns viel abverlangen und sie erfordern unsere ganze Kraft für unser Unternehmen und unsere Arbeitsplätze." Die digitale Betriebsversammlung bei Volkswagen war nicht öffentlich. Dass aktuell mit dem Vorstand nicht über einen Jobabbau verhandelt wird, sei nur der verabredeten Beschäftigungsgarantie bis 2029 zu verdanken.

Halbleiterkrise bereitet VW weiterhin Probleme

Mit Blick auf den anhaltenden Chipmangel rechnete Cavallo vor, dass im vergangenen Jahr im VW-Stammwerk in Wolfsburg rund 330.000 Autos nicht gebaut werden konnten. Betroffen sind vor allem die Modelle Golf und Tiguan. Weil das Werk nicht ausgelastet ist, will die Konzernspitze die Nachtschichten an drei von vier Produktionslinien streichen. Cavallo forderte erneut, es müsse für die entfallenden Schichtzuschläge einen finanziellen Ausgleich geben, denn sonst hätten die betroffenen Mitarbeiter am Ende des Monats deutlich weniger Geld in der Tasche. Konzernchef Herbert Diess äußerte sich dazu während der Betriebsversammlung nicht. Die Situation bezüglich der Halbleiter werde zwar besser, sagte er. Aber auch in diesem Jahr werde VW nicht alle Autos bauen können, die das Unternehmen verkaufen könnte. Denn Volkswagen sei in Topform. Die Elektostrategie zahle sich langsam aus.

VW-Werk für neues E-Modell könnte in Wolfsburg entstehen

Bei der neuen Fabrik für das künftig wichtige, vollelektrische VW-Modell Trinity im Großraum Wolfsburg zeichnet sich unterdessen ein Standort unmittelbar am Stammwerk ab. "Wir brauchen das Projekt vor allem für die Transformation am Hauptsitz, also um die Beschäftigten, die wir jetzt hier an Bord haben, weiterhin mit Arbeit zu versorgen", sagte Betriebsratschefin Cavallo. Das müsse zumindest in direkter Umgebung des Stammsitzes stattfinden, forderte sie. VW-Personalvorstand Gunnar Kilian stellte klar: "Ausschlaggebend wird bei der Wahl des Standortes das Kriterium der Wirtschaftlichkeit sein." Es gebe aber mehrere Punkte, die für eine Ansiedlung an der Zentrale sprächen. Eine endgültige Entscheidung soll noch im laufenden ersten Quartal fallen.

VIDEO: E-Modell Trinity: VW plant neues Werk (10.11.2021) (3 Min)

